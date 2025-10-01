川崎希、子供のピアノ発表会帰りの家族ショット公開「息子さんスタイル良い」「お洋服も素敵」の声
【モデルプレス＝2025/10/01】実業家でタレントの川崎希が9月1日、自身のInstagramを更新。子供のピアノ発表会後の家族ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元AKB1期生、家族顔出し4ショット
川崎は「きょうから10月だね」と9月を振り返り、「はじめてのピアノの発表会があったりして習い事よくがんばりました〜」と子供たちの様子を報告。「子どもたちお洋服は2人ともZARAだったよ」と、モデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと子供2人との家族ショットなどを載せている。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族」「仲良し」「息子さんスタイル良い」「娘ちゃんのお洋服も素敵」「微笑ましい」「発表会お疲れ様だね」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
