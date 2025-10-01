±§Ãè¾¯½÷¡¦¥À¥è¥ó¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÎ¢Â¦¹ðÇò¡Ä¡Ö²ñ¼Ò¤ËÆâ½ï¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¡×
±§Ãè¾¯½÷¡ÊWJSN¡Ë¤Î¥À¥è¥ó¤¬¡¢½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øgonna love me, right?¡Ù¤Î³èÆ°¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¡Û¥À¥è¥ó¡¢12kg¸ºÎÌ¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¥À¥è¥ó¤Ï9·î29Æü¡¢¥é¥¸¥ª¡Ö¥¹¥Ý²¦ ¥³¡¦¥è¥ó¤Ù¡×¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡Ö3Ç¯Á°¤«¤é¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£2Ç¯´Ö¤Ï´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¡¢ºî»ì¤äºî¶Ê¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ì½ï¤Ëºî¶È¤ò¤·¤¿STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¥À¥è¥ó¤ÎÀ¼¤ÈºîÉÊ¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£À¤¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¡¢¥À¥è¥ó¤Ï¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬´°Î»¤·¤¿¤È³Î¿®¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë2¤«·î¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¸½ÃÏ¤Îºî¶Ê²È¤¿¤Á¤Ë¡Ö»ä¤ÏK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò»Ï¤á¡¢²Î¼ê¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥à¤¬À©ºî¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£
¥À¥è¥ó¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øgonna love me, right?¡Ù¤Ï9·î9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Øbody¡Ù¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«15Æü¸å¤ËSBS funE¡ØTHE SHOW¡Ù¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎSBS¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤òºÇ¸å¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥À¥è¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê3½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤ËÁÛÁü¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼«Ê¬¤ò¸½¼Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸Ø¤é¤·¤¯¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤Î²Î¤Ç¿Í¤ËÍ¦µ¤¤äÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¤òºÆ¤Ó´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë1°Ì¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥À¥è¥ó¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²»³Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥À¥è¥ó¤Ï¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯Á°¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¤ò¸ø³«¤·¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½¹ð¤·¤¿¸å¡¢Ìó2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Øbody¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌÀ¤ë¤¯Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯»¶¤·¡¢°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â³¤¯¼ýÏ¿¶Ê¡Ønumber one rockstar¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¡¢±Ñ²»³ÚÀìÌç»ï¡ÖNME¡×¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖFOX 13 Seattle¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥À¥è¥ó¤Î¥½¥í³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Øbody¡Ù¤ÏMelon¡ÖTOP100¡×¤Ç25°Ì¡¢VIBE¡ÖµÞ¾å¾º¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥À¥è¥ó¤Ï¡¢¡Øbody¡Ù¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤äSTARSHIP¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢MV»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¡È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿¦¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥À¥è¥ó¤¬´ë²è¡¦¹½À®¡¦ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥í³èÆ°¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¥À¥è¥ó¤¬¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£