父は故・元巨人軍投手…国民的女優だった母の墓前に花添えた韓国インフルエンサー、明日没後17年

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、国民的女優として知られた母の墓を訪れた。

チェ・ジュンヒは10月1日にインスタグラムを更新。「娘が忙しくてなかなか来られなくてごめんね。今日もあの日のように本当に天気がいいよ!!!! 私が来たから気分が良くなったみたいだね。私一人だけど、ママにたくさんの愛を残していくね」と投稿した。

公開された写真には、母チェ・ジンシルさんの命日を前に、花束を手に墓を訪れたジュンヒの姿が収められている。母だけでなく、すでにこの世を去った叔父チェ・ジニョンさんの墓前にも花を添えた。

チェ・ジンシルさんは1988年に広告モデルとしてデビューし、同年MBCドラマ出演を機に同局の特別採用タレントとして女優活動を本格的に開始。その後、数々のヒット作で優れた演技力とスター性を発揮し、“国民的女優”としての地位を確立した。

2000年12月には読売ジャイアンツに所属した元プロ野球選手チョ・ソンミンさん（享年39歳）と結婚し、息子ファンヒ、娘ジュンヒを授かった。しかし結婚から5年余りで離婚に至った。

女優としてのスランプを乗り越え、2005年のドラマ『バラ色の人生』、2008年の『ラスト・スキャンダル』で復活を果たしたかに見えたが、うつ病とネット上の悪質な書き込みに苦しみ、2008年10月2日、享年39歳で亡くなった。

その後2010年には弟で歌手・俳優のチェ・ジニョンさん（享年39歳）が急逝し、2013年1月にはチョ・ソンミンさんも亡くなった。

現在、チェ・ジュンヒはインフルエンサーとして活動しており、兄のファンヒはベン・ブリスの名義で歌手として活動を続けている。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。