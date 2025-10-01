RMK限定フローラルシトラス♡心と肌を満たすホリデーコレクション

ホリデーシーズンは、自分をいたわり大切な人へ想いを贈る特別な時間。RMKから登場する限定「フローラルシトラス コレクション」は、華やかな香りとリッチなうるおいで肌も気持ちもやわらかに包み込みます。軽やかでべたつかないテクスチャーは日常のケアを心地よいひとときに変え、限定パッケージが高揚感を添えてくれるはず♡

みずみずしい手肌に導くハンドセラム



RMK メルティング ハンドセラム

「RMK メルティング ハンドセラム 」は、60g 3,850円(税込)。セラム形状ならではの軽やかな使い心地で、塗った直後もべたつかずスマホ操作も快適。

WTO-HM※1とWTO-HE※2配合で、角層にうるおいを届けながら爪先まで明るくつやめく印象へ。仕事や家事の合間にリフレッシュできる、日常に寄り添うアイテムです。

※1 ユズ果実エキス、ブクリョウタケエキス、オレンジ果実エキス、DPG

※2 オリーブ果実油、スクワラン、ホホバ種子油、カニナバラ果実油、アルガニアスピノサ核油

全身をつやめかせるミルキィオイル



RMK メルティング ミルキィオイル

「RMK メルティング ミルキィオイル 」は150mL 4,950円(税込)。なめらかなミルクがオイルに変わるように肌へなじみ、全身をしなやかに整えます。

うるおい成分WTO-MM※1とエモリエント成分WTO-ME※2を配合。さらりとした仕上がりなのにリッチなつやを残し、ドレスアップした日のデコルテも品よく輝かせてくれます♪

※1 ユズ果実エキス、ブクリョウタケエキス、オレンジ果実エキス、グリセリン

※2 オリーブ果実油、スクワラン、ホホバ種子油、カニナバラ果実油、アルガニアスピノサ核油、DPG

香りと潤いを堪能できるスペシャルキット



RMK Ｗトリートメント スペシャル スキンケアキットⅠ

「RMK Ｗトリートメント スペシャル スキンケアキットⅠ」は6,050円(税込)。現品サイズのプレケアオイルに加え、ローションとクリームのミニサイズがセットに。

フローラルシトラスの香りをライン使いで楽しめる贅沢な内容です。乾燥やハリ不足に悩む季節に、肌をやわらかく整えながらうるおいで満たす頼れるキット。

この冬だけの輝きをRMKで



華やかなフローラルシトラスの香りと、肌をうるおいで満たすリッチなテクスチャーが揃ったRMKの限定コレクション。

自分を労わるセルフケアにも、大切な人への贈り物にもふさわしいアイテムです。数量限定のため、早めのチェックがおすすめ♡

ホリデーシーズンのきらめきを纏い、心と素肌に輝きを宿す特別なケアタイムを楽しんでみてくださいね。