ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Ã¦Ë¹¡Ä¹ë²÷2È¯¤Ë¡ÖÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡×
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Àä»¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 10¡¼5 ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë10-5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ïº£ÈÕ¡Ê¤Î»î¹ç¤Ç¡ËÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï½é²óÀèÆ¬¡¢¹äÏÓ¥°¥ê¡¼¥ó¤Î100.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.6¥¥í¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤¬±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ117.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥375¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó114.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ21ÅÙ¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó2»à°ìÎÝ¡¢±¦ÏÓ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø2¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç2È¯¤Ï¼«¿È½é¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182.7¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥454¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó138.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ34ÅÙ¤ÎÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬2ËÜÎÝÂÇ3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç5ËÜÎÝÂÇ¤Ï2021Ç¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤È2020Ç¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡Ê¶¦¤ËÂÐ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤ËÊÂ¤ÖµåÃÄµÏ¿¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ëÄìÎÏ¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¤è¤ê½¸ÃæÎÏ¤¬±Ô¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÇ·âÆâÍÆ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡× ¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Ï¤³¤ÎµåÃÄ¤È·ÀÌó¤·¤¿¤ó¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤ºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë