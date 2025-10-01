¡Ö²¿¤«¤Î¥µ¥¤¥ó¡©¡×àÆæá¥Ý¡¼¥ºÈäÏª¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¹Í»¡¹çÀï¡Ö²¿¤«¤ÎÁ°¿¨¤ì¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¡©¡×
Î¾¼ê¤ò¸òº¹¤µ¤»¤Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬àÆæá¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬ÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤ò3¤Ä¤À¤±¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£ÎÐ¤ÎÌÚ¡¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£Î¾¼ê¤ò¸òº¹¤µ¤»¡¢±¦¤Ï»Ø¤ò3ËÜ¡¢º¸¤Ï2ËÜÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ó¤ä¤±¤É¤É¤¦¤·¤è¤©¤©¡×¡ÖÉÔ°Õ¤Ë¥¹¥Þ¥Û³«¤¤¤¿¤é¤³¤ÎÈþ¾¯½÷¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤è¤ª¤ª¤ª¡×¤ÈÀä»¿¡£°ìÊý¤Ç¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò½ä¤Ã¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ý¡¼¥º¤â²¿¤Î¥Ý¡¼¥º¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¡©¡×¡Ö²¿¤«¤Î¥µ¥¤¥ó¡©¡×¡Ö²¿¤«¤ÎÁ°¿¨¤ì¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¹Í»¡¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¼Ç¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç²Ö³¡¤ÎÀ¥Àî¤ò¹¥±é¡£ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡ÊAmazon Prime Video¡Ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£