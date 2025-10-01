¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é8Ç¯¡ÄÍÅ±ð¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª27ºÐ½÷Í¥¤¬àÆ©¤±Æ©¤±¥ï¥ó¥Ôá¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍÅÀº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¹ñÌ±ÅªÃÎÌ¾ÅÙ¤òÆÀ¤¿½÷Í¥¤¬SNS¤ÇÂçÃÀ¤ÊÆ©¤±Æ©¤±¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼èºàday¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢²«¿§¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÎàÆ©¤±Æ©¤±á¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï°ª¤ï¤«¤Ê(27)¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤òË¾¤à¹âÁØ¥Ó¥ë¤ÎÁëºÝ¤Ç¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤äÈ©¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÖ¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÍÅÀº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á½©»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¤â¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ª¤Ï2017Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËÌÂ¼¤Æ¤ó¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£12ÆüÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¿ÀÈøÉö¼î¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£