¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ
¡¡à¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ú¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼Nova¡Û¸ø¼°¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï²ÖºéÉö¹á(24)¡£àÎáÏÂ¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼á¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îà´éá½¢Ç¤¤òÊó¹ð¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¡Á¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë´°àú¡×¡Ö±Ê°æ¹ë¤âÀä»¿¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¡Ö½é´ü¤ÎÀÖ¹õ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ï¥Ë¡¼¹ßÎ×¡×¡Ö¼Â¼ÌÈÇ¤¬½ÐÍè¤ë¤è¡×¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼»Ë¾åNo.1¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£