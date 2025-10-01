JAZZ¤äÏ©ÃÏÎ¢¥¢¡¼¥È¡¢½é³«ºÅ¤Î¡Öalter.¡×¤Ê¤É¡¢½©¤ÎÆüËÜ¶¶¤Ç¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂ³¡¹
»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¥¨¥ê¥¢¤Çº£½©¡¢½é³«ºÅ¡Öalter.¡×¤Î¤Û¤«¡ÖÅìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì 2025¡×¡ÖNIHONBASHI PUBLIC JAZZ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Åìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì 2025¡Ö¥¹¥¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡ÖÅìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì2025¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¼¼Ä®¡¦ËÜÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¡Ö¥¹¥¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£10·î17Æü¤«¤é12·î14Æü¤Þ¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¾¦¶È¤ÈÊ¸²½¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ï©ÃÏÎ¢¤äÈ¿¢¤¨¤Ê¤ÉÅÔ»Ô¤Î¡Ö¥¹¥¥Þ¡×¤Ë9ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Æü¾ïÉ÷·Ê¤ËÀø¤àÁÏÂ¤À¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
½ÐÅ¸¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢À¾ÍÎÌ¾²è¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¸½Âå¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊÅù¤òÀ©ºî¤¹¤ë´ä²¬½ã»Ò»á¤ä¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸½¾Ý¤ÇºÆ¸½¤·¤¿Æ°¤¯¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ëÊÒ²¬½ãÌé»á¡Ü´äÃÝÍý·Ã»á¤Ê¤É¡£
¡Ö¥¹¥¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×½ÐÅ¸¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖNIHONBASHI PUBLIC JAZZ 2025 PARADE¡×¤Ï10·î31Æü¤«¤é11·î2Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£¥³¥ì¥É¼¼Ä®¥Æ¥é¥¹Âç²°º¬¹¾ì¤Ç¤Ï°ìÎ®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ê¡ÆÁ¤Î¿¹¤Ç¤Ï¿Íµ¤DJ¤¬JAZZ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Î¾²ñ¾ì¤Ç¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
NIHONBASHI PUBLIC JAZZ 2025 PARADE
¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡õ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥Û¡¼¥ó¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎTOKU¤¬¡¢¾®¾Â¤è¤¦¤¹¤±(gt)¡¢ÆüÌî"JINO"¸¥Ë(ba)¡¢¾Âß·¾°(dr)¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¼ê¤¿¤Á¤È·ëÀ®¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä¡¢3¿Í¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTenors In Chaos¡×¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤¹¤ë
½é³«ºÅ¤Î¡Öalter.(¥¢¥ë¥¿¡¼)¡×¤Ï11·î7Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îº×Åµ¡£MoMA¤ä¥Ý¥ó¥Ô¥É¥¥¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿³ºº°÷¤¬Áª½Ð¤·¤¿30Âå°Ê²¼¤Î¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼56Ì¾¤Ë¤è¤ë11¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¿Ê½Ð¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡Öalter.(¥¢¥ë¥¿¡¼)¡×½ÐÅ¸¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼
