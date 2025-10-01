タレントでエッセイストとしても活動する岡田美里（６４）が１日までにインスタグラムを更新。同い年の歌手との２ショットを披露した。

「田原俊彦トシちゃんの東京国際フォーラムでのコンサートに！」と報告。バスローブ姿の歌手・田原俊彦と体を寄せ合ってサムズアップした２ショットをアップし「トシちゃんは子供たちが赤ちゃんの頃によくウチにご飯を食べにきてくれていましたが、昨年から番組でご一緒するようになり、本当にすごいエンターテイナーなんだなぁ…と毎回。もちろん当時の歌は全部わかりますよ。金八先生、教師びんびんも観（み）ていました」とプライベートでも交流があることを明かした。

また「最近は、地方公演は男性が３０％を占めるとか。あんな６４歳いないから、男子も勇気もらうんでしょうね。最高でした」と感想をつづり、「早見優ちゃんと松本伊代ちゃんともパチリ」と３ショットも添えた。

この投稿には「美里さん、トシさん共に素敵です」「素敵な笑顔です！」などの声が寄せられている。

田原の長女は女優の田原可南子。昨年１０月に俳優・高良健吾と結婚したことを報告し、今年３月に第１子を出産したと発表した。田原にとって初孫となる。