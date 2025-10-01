ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３０日（日本時間１日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に今季のポストシーズン初本塁打となる先制ソロ、６回に超特大２ランを放ち、５打数２安打３打点だった。チームは１０―５で勝ち、地区シリーズ進出に王手をかけた。

ドジャー・スタジアムが騒然となったのは初回先頭だった。右腕グリーンのカウント２―１からの４球目、１００・４マイル（約１６１・６キロ）のフォーシームを８２・８マイルの高速スイングで完璧に捉えた。角度２１度、打球速度１１７・７マイル（約１８９・４キロ）のロケット弾は低弾道で右翼席へ突き刺さった。飛距離３７５フィート（約１１４・３メートル）の先制弾は昨年のパドレスとの地区シリーズ第１戦の２回に放ったＰＳ１号の同点３ランと同じような弾道だった。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者は「（グリーンが投げた）１００・４マイルは大谷がホームランを打ったボールではキャリア最速」「打球速度１１７・７マイルはスタットキャストのデータによると、１００マイル（約１６０・９キロ）以上のボールを打ったホームランでは断然最速記録。これまでの最速記録は１１３・７マイル（約１８２・９キロ）」と異次元の一発だったことを強調した。

２度目の衝撃は目は６―０の６回二死一塁。３番手の右腕フィリップスのカウント１―１からの３球目、ほぼ真ん中の８５・９マイル（約１３８・２キロ）のスイーパーを豪快に振り抜いた。角度３４度、打球速度１１３・５マイル（約１８２・７キロ）で打ち上げると確信歩き。そのまま右中間席上段に飛びこんだ。飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）の超特大弾だった。

ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は「ショウヘイ・オオタニは２本目のホームランで破壊した」と表現した。米投球データサービス公式Ｘは「このホームランは高さ１３９フィートまで上がり、ハリウッド・バーバンク空港のレーダーに捉えられた」と伝えた。



２年連続でＰＳ初戦に本塁打、先頭打者弾は２本目、１試合２発は初だ。ＰＳ通算５発となった。

今季のレッズ戦は２５打数３安打、打率１割３分、ナ・リーグ球団では唯一本塁打を放っていなかった。グリーンとは通算７打数１安打、ノーアーチだったが、一振りで吹き飛ばした。

２回二死二塁はフルカウントから外角の１００・８マイル（約１６２・２キロ）のフォーシームに見逃し三振。４回一死無走者は２番手の右腕バーローのカウント２―２からの７球目、真ん中低めのスイーパーに空振り三振だった。

７回二死一塁は４番手の左腕スーターのフルカウントからの６球目、真ん中低めのシンカーに見逃し三振に倒れた。

先発スネルが７回４安打１失点と好投。１０―２の８回に登板した左腕ベシアが安打と四球で一死一、二塁で降板した。３番手の右腕エンリケスが四球で満塁とすると、押し出し四球と適時打で２失点と一死も取れずにマウンドを降りた。４番手の左腕ドライヤーが先頭を押し出し四球で１０―５とされるも後続を三振と一飛に抑えて、悪い流れを断ち切った。

大谷に加え、Ｔ・ヘルンデス２打席連発、エドマンもソロ本塁打と５発で逃げ切った。地区シリーズ進出の王手をかけて迎える第２戦。先発する山本由伸投手（２７）を２試合連続の特大アーチで援護する。