◇MLB ドジャース10ｰ5レッズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)

試合に勝利したドジャースですが、再びリリーフ投手陣に不安が残る結果となりました。

7回まで先発のブレーク・スネル投手が被安打4、9奪三振、2失点と好投します。打線も大谷翔平選手とテオスカー・ヘルナンデス選手のマルチホームランなど打線が奮起し2桁得点と大量リードを奪います。

8回でアレックス・ベシア投手に継投すると、先頭にヒットを浴び、1アウト奪うも続く打者を四球としてしまいます。ロバーツ監督はベンチを飛び出し降板を告げ、エドガルド・エンリケス投手に継投させます。しかし続く打者に四球を与え、1アウト満塁のピンチとなります。ボールが先行する中、迎えた6球目も外れ押し出し四球となりました。さらにスペンサー・スティア選手にセンター前へヒットを打たれ走者が生還したところでエンリケス投手は降板。

引き継いだジャック・ドレーヤー投手も四球を出し再び押し出し四球。満塁のピンチから抜け出せず10-5と得点が縮まっていきます。

苦しい展開でしたが、タイラー・スティーブンソン選手にファウルで粘られ迎えた11球目が空振り三振となりようやく2アウト目を奪います。続く打者を内野フライで仕留めこの回3失点でとどめました。

レギュラーシーズンでも救援陣の乱れで逆転負けを喫した試合が何度かあるドジャース。2桁得点で快勝するも不安が残る試合となりました。