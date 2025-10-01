広島は１日、上本崇司内野手（３５）、中村健人外野手（２８）、宇草孔基外野手（２８）、松山竜平外野手（４０）、田中広輔内野手（３６）、河野佳投手（２４）、赤塚健利投手（２４）、育成の小林樹斗投手（２２）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。

法大から１９年度ドラフト２位で加入した宇草は、戦力外通告に涙が止まらなかった。「来季は構想外だと言われました。カープに獲っていただいて、結果を出せずに、申し訳ないなという気持ちを伝えました」と言葉を絞り出した。

２１年は４３試合の出場ながら打率・２９１、４本塁打、１４打点とブレークしかけた。だが、伸び悩み、昨季は３本塁打も今季は１軍出場がなかった。

「１軍の戦力になれなくて悔しかったですし、なかなか２軍でも試合に出られない時期もあったので。苦しさだったり寂しさだったり、いろんなものを感じながらそれでも９月にスタメンで出る機会も…」と振り返った。

今季は１軍に上がれず「今年、応援歌を作っていただいて、それも本当に嬉しかったんですけど、１軍の舞台に立てずに、せっかく作って頂いたのに…。でも本当に嬉しかったので感謝しています」と、ファンへメッセージ。今後については「今は気持ちも体もすごく元気ですし、自分の中で勝負したい気持ちはあるので、それも含めて、全体を見てしっかり考えて行きたい」と、現役続行への思いものぞかせた。