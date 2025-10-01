１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ナレーション役の蛇（阿佐谷姉妹・渡辺江里子）と蛙（阿佐谷姉妹・木村美穂）のうち、なぜか蛇だけの登場に。ネットでは、この日のラストが関係しているのでは？の考察が上がった。

この日の「ばけばけ」は、司之介（岡部たかし）が、知り合いという金成初右衛門（田中穂先）がもってきたウサギビジネスに手を出す。一匹５円のウサギが最高で６００円になった…という話に、トキ（福地美晴）もトキの母・フミ（池脇千鶴）はダマされているのではないかと不安を見せるが、「人を見る目だけはある」という司之介に押し切られ、ウサギビジネスを始める。

最初はとんとん拍子にうまくいき、一家は幸せな時間を過ごすが、そんな時間はすぐに終了。なんと、ウサギビジネスの話を持ってきた金成は簀巻きにされて、川の向こうに売られていってしまった。

そんなある日、「ちょっと出る」といった司之介が家に帰ってこない。フミは酔っ払ってお堀に落ちていないといいけど…などとトキと軽口をたたき「きっと前世は蛙だったんでしょう。だけん、無事、帰る」といってトキと笑い合う。

だが蛇のナレーションで「ですがその日、司之介さんは帰ってきませんでした」という説明とともに、宍道湖を見つめる司之介の後ろ姿でこの日は終わった。

「ばけばけ」のナレーションは蛇と蛙のコンビだが、この日はなぜか、蛇のみの登場。蛙の声は聞かれなかった。

ネットでは、「蛙の美穂さんが居なくて、江里子さん（蛇）だけだったのは『無事かえる』を覆すってこと？」「あーそっか。ナレーションが蛇さんだけで蛙さん不在…『その日、司之介さんは帰ってきませんでした』」「ナレが蛇さんしかいないなって思ったら…蛙がいない、かえらない…」という考察が広がっている。