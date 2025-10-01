クラブ歴代最多得点者グリーズマンがA・マドリー通算200得点を達成!!「皆の力で成し遂げることができた」
アトレティコ・マドリーのFWアントワーヌ・グリーズマンが同クラブで通算200得点を記録した。
30日に開催された欧州CLリーグフェーズ第2節でA・マドリーはフランクフルトをホームに迎えた。前半33分までに2点を先行すると、45+1分にグリーズマンが魅せる。左サイドからPA内に持ち込んだFWフリアン・アルバレスのラストパスを左足で合わせてネットを揺らし、チーム3点目を記録した。
すでに昨年1月にクラブ歴代最多得点者となっていたグリーズマンにとって、この得点はA・マドリーで通算200得点目という節目のゴールとなった。スペイン『アス』によると、グリーズマンは「とても嬉しいよ」と喜びを表している。
「この数字に到達できたことを誇りに思う。大変な道のりだったけど、妻と子供たちが支えてくれた。皆の力で成し遂げることができたんだ」
なお、クラブの得点ランキング2位はルイス・アラゴネス氏の173得点。グリーズマンのA・マドリーでの出場数454は歴代8位で、1位はコケ氏の692試合となっている。
試合は、後半に入ってフランクフルトに1点を返されたものの、その後2点を加点したA・マドリーが5-1の大勝。クラブの歴史を塗り替えるグリーズマンの節目の試合を白星で飾った。
