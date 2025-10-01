「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１日午後１時現在でテクノアルファ<3089.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



Ｔアルファは地合い悪をものともせず大幅高。一時２２％高と値を飛ばす場面があった。パワー半導体の製造装置であるワイヤボンダーなどの販売を主力とするが、足もとの業績は絶好調に推移しており、前日取引終了後に発表した２５年１１月期第３四半期（２４年１２月～２５年８月）業績は売上高が前年同期比１４％増の３０億３０００万円、営業利益が同５．１倍の４億６６００万円と急拡大しており、これを好感する買いを呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS