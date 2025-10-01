Ãæ¹ñ¿Í¤¬ºÇÂ¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤â¾¯¿ô¡Ä´Ú¹ñ¤ÇµÞÁý¤¹¤ë³°¹ñ¿Í²È¼ç¤Î¡ÈÊÝ¾Ú¶âÆ§¤ßÅÝ¤·¡É¡¡Âå°ÌÊÛºÑ20²¯±ßÄ¶¤â²ó¼ýÎ¨¤ï¤º¤«2³ä
´Ú¹ñ¤Ç³°¹ñ¿Í²È¼ç¤¬¼Ú²È¿Í¤ËÊÝ¾Ú¶â¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊÝ¾Ú»ö¸Î¡×¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°¼Á¤Ê²È¼ç¤Î¹ñÀÒ¤¬Ä´ºº¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÆüËÜ¤âÃæ¹ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡×´Ú¹ñ¤â¥É¥ó°ú¤¤·¤¿°¼ÁÆ°²è
10·î1Æü¡¢½»ÂðÅÔ»ÔÊÝ¾Ú¸ø¼Ò¡ÊHUG¡Ë¤¬¹ñ²ñ¹ñÅÚ¸òÄÌ°Ñ°÷²ñ½êÂ°¤Î¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¥¥à¡¦¥Ò¥¸¥ç¥óµÄ°÷¤ËÄó½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°¹ñ¿ÍÄÂÂß¿Í¤ÎÊÝ¾Ú»ö¸Î¤¬2024Ç¯¤Ë53·ï¡¢»ö¸Î³Û140²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó14²¯±ß¡Ë¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£
Ç¯ÅÙÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ï3·ï¤Ç»ö¸Î³Û50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯2572Ëü±ß¡Ë¡¢2022Ç¯¤Ï4·ï¤Ç70²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7360Ëü±ß¡Ë¡¢2023Ç¯¤Ï30·ï¤Ç680²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó71²¯±ß¡Ë¤È¡¢ÊÝ¾Ú»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤È»ö¸Î³Û¤¬ËèÇ¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÊÝ¾Ú»ö¸Î¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢HUG¤¬³°¹ñ¿ÍÄÂÂß¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÄÂ¼Ú¿Í¤ËÊÝ¾Ú¶â¤òÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¸åÄÂÂß¿Í¤«¤é²ó¼ý¤¹¤ë¡ÖÂå°ÌÊÛºÑ¡×¤Î»öÎã¤âÁý¤¨¤¿¡£
HUG¤ÎÂå°ÌÊÛºÑ·ï¿ô¤Ï2021Ç¯¤¬1·ï¤Ç30²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3²¯1542Ëü±ß¡Ë¡¢2022Ç¯¤¬2·ï¤Ç30²¯¥¦¥©¥ó¡¢2023Ç¯¤¬24·ï¤Ç530²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó55²¯±ß¡Ë¡¢2024Ç¯¤¬39·ï¤Ç990²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¡£2025Ç¯¤Ï8·î¤Þ¤Ç¤Ë23·ï¤òÂå°ÌÊÛºÑ¤·¡¢530²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó55²¯±ß¡Ë¤ò»Ù½Ð¤·¤¿¡£
HUG¤¬ÊÝ¾Ú¶â¤òÂå¤ï¤ê¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÄÂÂß¿Í¤Ï¡¢Áí·×65¿Í¡Ê¥Á¥ç¥ó¥»ÊÝ¾Ú¶âÊÖ´ÔÊÝ¾Ú56¿Í¡¢ÄÂÂßÊÝ¾Ú¶âÊÖ´ÔÊÝ¾Ú9¿Í¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¤³¤Î³°¹ñ¿ÍÄÂÂß¿Í¤ò¹ñÀÒÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤¬39¿Í¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤¬14¿Í¡¢¥«¥Ê¥À¹ñÀÒ¤¬3¿Í¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ2¿Í¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ç¯¡¹ÊÛºÑ³Û¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÛºÑ¶â¤Î²ó¼ýÎ¨¤Ï20¡óÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
HUG¤Ï2021Ç¯¤«¤éº£Ç¯8·î¤Þ¤Ç³°¹ñ¿ÍÄÂÂß¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÊÛºÑ¤·¤¿ÊÝ¾Ú¶â211²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó22²¯±ß¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢155²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó16²¯±ß¡Ë¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£155²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÆâÌõ¤ÏÄÂÂßÊÝ¾Ú¶â¤¬75²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7²¯8872Ëü±ß¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¥»ÊÝ¾Ú¶â¤¬80²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó8²¯4131Ëü±ß¡Ë¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëÍÛÀî¶èÌÚÆ¶¡Ê¥ä¥ó¥Á¥ç¥ó¥°¡¦¥â¥¯¥É¥ó¡Ë¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó7¸Í¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒA»á¤È¡¢¶ÞÀî¶è¡Ê¥¯¥à¥Á¥ç¥ó¥°¡Ë¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Æ¥ë7¸Í¤ò½êÍ¤¹¤ëÃæ¹ñ¹ñÀÒB»á¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÊÝ¾Ú»ö¸Î¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢HUG¤ÏÁ´³Û¤òÂå°ÌÊÛºÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ó¼ý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¡¢HUG¤ÏÂå°ÌÊÛºÑ¸å¡¢Åö³º¤ÎÄÂÂß¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ëµá½þ¸¢¤òÀÁµá¤·¤ÆÊÛºÑ³Û¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³°¹ñ¿ÍÄÂÂß¿Í¤Î¿È¸µ¾ðÊóÉÔÂ¤ä³¤³°ÂÚºß¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢²ó¼ý¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÄÂÂß»ö¶È¼Ô¤Ï2023Ç¯´ð½à¤Ç1118¿Í¡£Èà¤é¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë½»Âð¤Ï3364¸Í¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¥¥à¡¦¥Ò¥¸¥ç¥óµÄ°÷¤ÏÆ±ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö°ìÉô¤Î°¼Á¤Ê³°¹ñ¿ÍÄÂÂß¿Í¤ÎÊÝ¾Ú»ö¸Î¤ò¡¢¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¤ÇÂå¤ï¤ê¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÝ¾Ú»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Î½Ð¹ñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë