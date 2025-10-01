Snow Manの目黒蓮が、9月30日に『モトローラ新製品発表会』に登壇。『THE TIME,』（TBS系）、『めざましテレビ』（フジテレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）など朝の情報番組のインタビューに応じ、それぞれの番組公式SNSでオフショットが公開された。

■タートルネック×ジャケットでオールブラックコーデの目黒蓮

目黒はタートルネックにジャケットを合わせたオールブラックコーデ。襟には光沢感のあるドット装飾が施され、袖口からのぞくレースが端正な装いに遊び心を添えている。

『THE TIME,』の公式SNSでは、腰に手を当て、もう一方の手で“シマエナガちゃん”を持ってにっこり。『めざましテレビ』の公式SNSでは、“めざましくん”を両手で包み込むように持ち、いたずらっぽい笑顔を見せた。『DayDay.』の公式SNSでは、“デイちゃん”を片手で持ち、爽やかな笑顔を浮かべている。

シックな装いと無邪気な笑顔のギャップに、ファンからは「かっこいいとかわいいのブレンドじゃん」「笑顔がかわいい」「朝から眼福」「襟のドットが素敵」「袖からチラリと見えるレースがたまらなく好き」といった声が寄せられている。

