北海道電力、「江差追分南檜山祭りin函館空港」を開催 - 南檜山の魅力を発信
北海道電力は10月11日、北海道エアポート函館空港事業所と共同で、「江差追分南檜山祭りin函館空港」を函館空港国内線旅客ターミナルビルにて開催する。
「江差追分南檜山祭りin函館空港」
同イベントは、南檜山地域の自治体(江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町)および道南地域の振興に取り組む関係団体が連携し、檜山地域の文化・観光振興を目的として開催するもの。
当日は、函館空港国内線旅客ターミナルビルの1階エスカレーター付近に南檜山の特産品が多数登場。厚沢部町からは、「あっさぶ産ポップコーン」「あっさぶメークイン」「ポテトチップス」などが、乙部町からは「乙部町の美味しいしおとんこつラーメン」「豆ごはんの素」「乙女のきな粉」などが販売される。
また、3階レセプションルームには、伝統芸能「江差追分」の生演奏および体験コーナーが設置され、生演奏では、北海道が生んだ民謡界の誉れ・寺島絵里佳さんによる歌唱を楽しむことができる。
さらに、エネルギーわくわくワールドでは、「発電トライアンドタッチ」「人力カメラ」「エネモタワー」など、エネルギーについて学んで遊べる体験型おもちゃが多数用意されるという。
