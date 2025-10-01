¡ÖTOKYO ISLAND 2025¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ð¡¼3Ì¾¤¬·èÄê
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥êŽ¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈ¬´¬»ÖÈÁ¡¢ÎëÌÚ¤ê¤å¤¦¤¸¡¢ALLIE¤¬¡¢Âç·¿Ìî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖTOKYO ISLAND 2025¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖTOKYO ISLAND 2025¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ð¡¼3Ì¾¤¬·èÄê
¡û¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È³ÆÆüÄø¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë
¡ÖTOKYO ISLAND 2025¡×¤Ï¡¢²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¼¯Ìî½ß»á¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ìÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à13¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤Ê¸ø±à¡Ö³¤¤Î¿¹¸ø±à¡×¤Ë¤Æ¡¢10·î11Æü¡¢12Æü¡¢13Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ëÅÔÆâ³«ºÅ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤ª¤è¤Ó9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO) ¡Á17LIVE SP¡Á¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿ÆÃÈÖÆâ¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢È¬´¬»ÖÈÁ¡¢ÎëÌÚ¤ê¤å¤¦¤¸¡¢ALLIE¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È³ÆÆüÄø¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼(10·î11Æü¡§È¬´¬»ÖÈÁ¡¢10·î12Æü¡§ÎëÌÚ¤ê¤å¤¦¤¸¡¢10·î13Æü¡§ALLIE)¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÌ³¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡û¡Ö17LIVE¡×ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖTOKYO ISLAND 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò´Þ¤á¤¿´ë²è¡ÖÌî³°¥Õ¥§¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö17LIVE¡×ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥Õ¥§¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ð¥ó¥É¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤Î¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë4Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¥Ö¡¼¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ç¤Î¸òÎ®¤äµÇ°»£±Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¾ÁÛ¥Ð¥ó¥É¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿Íè¾ì¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»£±ÆÅù¤â²ÄÇ½¡£»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀèÃå100Ì¾¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¸åÆü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ž¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
