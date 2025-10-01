モデルのみりちゃむこと大木美里亜（23）が9月30日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。自身の偏食ぶりを明かした。

この日のテーマは「大人の偏食」。MCの上田晋也から偏食について聞かれたみりちゃむは「お昼とかもUberばっかり。結構ジャンクなものが多いですね。全然2日続けてとか。朝も夜もだったりだとか。あとやっぱ私も麺大好きで、特にカップラーメン夜中に食べたりだとか。魚介類が結構臭みとか食感で無理なんで、あと野菜も葉物、葉っぱ系以外は結構苦手です」と明かした。

専門家として登場した伊藤明子医師は「ジャンキーだとやっぱり単純糖質が多くて、あと脂質、油も多いので、肌にも脳にももちろん悪いです。で、あとタンパク質が足りないじゃないかなって思います。で、タンパク質から幸せホルモン、やる気ホルモン、睡眠ホルモンとかそういうのができるから、タンパクが足りなくなると、いずれ何か影響が来るんじゃないかな」と助言した。

上田は「体調悪くなったりはしないの？」と質問。みりちゃむは「体調が悪いっていう感じではないんですけど、よくお腹を下すんですね。で、便通もめちゃめちゃいいんで、1日5回ぐらい」と告白。「あと私、ガス溜まりが凄くて。凄い嫌な話、上も下もなんですね。このゲップも、オナラも。で、この仕事始めてからオナラできないじゃないですか、収録中とか。で、すかしっぺを習得しまして」とまさかのぶっちゃけ。これには上田も「何の告白だよ」とツッコミを入れ、笑わせた。