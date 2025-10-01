INI¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹´ë²è¡ÖINI STUDIO¡×¿·¤¿¤Ë¥½¥í5¶Ê¤òÆ±»þÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
INI¤¬YouTube´ë²è¡ÖINI STUDIO¡×¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥í³Ú¶Ê5¶Ê¤ò¡¢ËÜÆü10·î1Æü(¿å)0:00¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡ÖINI STUDIO¡×¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤È¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é´ë²è¡¦É½¸½¤·¡¢È¯¿®¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ä±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÆÏ¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢¸Ä¿Í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢RIHITO¤Î¡ÖUP TO TOKYO¡×¡¢KYOSUKE¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¡ÖPay Back¡× ¡ÖÌÀÆü¤Ø¤Î¼ê»æ¡×¡¢JIN¤Î¡ÖReveal¡×¤Î5¶Ê¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤Î¥é¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²èºÍ¤Ë¤âÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÃÓ粼Íý¿Í¡£È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¿´¤Ë¶Á¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ËÒµþ²ð¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤â¤³¤Ê¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¾¾ÅÄ¿×¡£¤½¤ó¤Ê¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤¹²»³Ú¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢10·î1Æü(¿å)20:00¤è¤ê¸ø¼°STATIONHEAD¤Ë¤Æ¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
INI¤Ï¡¢Àè·î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¤Î3DAYS¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤½¤ÎºÇ¿·¸ø±é¤Î±ÇÁü¤ò¼ý¤á¤¿½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×¤¬10·î31Æü(¶â) ¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë11·î19Æü(¿å)¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
©LAPONE ENTERTAINMENT
¢£¡ÖINI STUDIO¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Á´¤Æ10·î1Æü(¿å)0:00¡ÁÇÛ¿®³«»Ï
¢£RIHITO (INI)
¡¦³Ú¶ÊÌ¾¡§UP TO TOKYO (ÆÉ¤ß¡§¥¢¥Ã¥× ¥È¥¥¡¼ ¥È¥¦¥¥ç¥¦)
¡¦Linkfire¡§https://lnk.to/INI_RIHITO_UPTOTOKYO
¢£KYOSUKE (INI)
¡¦³Ú¶ÊÌ¾¡§À¸¤¤ë¤³¤È
¡¦Linkfire¡§https://lnk.to/INI_KYOSUKE_ikirukoto
¡¦³Ú¶ÊÌ¾¡§Pay Back(ÆÉ¤ß¡§¥Ú¥¤ ¥Ð¥Ã¥¯)
¡¦Linkfire¡§https://lnk.to/INI_KYOSUKE_PayBack
¡¦³Ú¶ÊÌ¾¡§ÌÀÆü¤Ø¤Î¼ê»æ
¡¦Linkfire¡§https://lnk.to/INI_KYOSUKE_asuhenotegami
¢£JIN (INI)
¡¦³Ú¶ÊÌ¾¡§Reveal (ÆÉ¤ß¡§¥ê¥ô¥£¡¼¥ë)
¡¦Linkfire¡§https://lnk.to/INI_JIN_Reveal
¡ãSTATIONHEAD ¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ä
¢£INI STUDIO LISTENING PARTY
2025Ç¯10·î1Æü(¿å) 20:00¡Á20:30
https://share.stationhead.com/BF3TuURuio9
◾️¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØINI THE MOVIE ¡ØI Need I¡Ù¡Ù
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
½Ð±é¡§ÃÓ粼Íý¿Í¡¢Èøºê¾¢³¤¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡¢º´ÌîÍºÂç¡¢µöËËÞ¡¢郄ÄÍÂçÌ´¡¢ÅÄÅç¾¸ã¡¢À¾Þ«¿Í¡¢Æ£ËÒµþ²ð¡¢¾¾ÅÄ¿×
´ÆÆÄ¡§ºç¸¶ÍÍ¤ Éðºù»Ò ¸¶ÅÄÂçÀ¿
À½ºî¡§LAPONE ENTERTAINMENT ÅìÊõ
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§µÈËÜ¶½¶È
À©ºî¶¨ÎÏ¡§and pictures Your Films
À½ºî´´»ö¡§ÅìÊõ
ÇÛµë¡§TOHO NEXT µÈËÜ¶½¶È
¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×A
CD+DVD
²Á³Ê¡§¡ï1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
ÉÊÈÖ¡§YRCS-90269
¡ÊCD¡Ë
¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê
¡ÊDVD¡Ë
Ì¤Äê
½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)
£¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¤MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×B
CD+DVD
²Á³Ê¡§¡ï1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§YRCS-90270
¡ÊCD¡Ë
¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê
¡ÊDVD¡Ë
Ì¤Äê
½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¤MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
CD ONLY
²Á³Ê¡§¡ï1,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§YRCS-90271
¡ÊCD¡Ë
¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê
½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊÄÌ¾ïÈ×ver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊÄÌ¾ïÈ×ver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢¡FC¸ÂÄêÈ×
CD ONLY
²Á³Ê¡§¡ï1,700(ÀÇ¹þ)
¢¨FC¸ÂÄêÈ×¤ÏINI OFFICIAL STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
RIHITO Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90054¡Ë
TAKUMI Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90055¡Ë
MASAYA Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90056¡Ë
TAKERU Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90057¡Ë
YUDAI Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90058¡Ë
FENGFAN Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90059¡Ë
HIROMU Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90060¡Ë
SHOGO Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90061¡Ë
HIROTO Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90062¡Ë
KYOSUKE Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90063¡Ë
JIN Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90064¡Ë
¡ÊCD¡Ë
¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê
½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ - ¥á¥ó¥Ð¡¼¼ê½ñ¤ ver. -¡ÊFC¸ÂÄêÈ×ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ê½ñ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë
£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ - ½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È ver. -¡ÊFC¸ÂÄêÈ×ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë
¤¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊFC¸ÂÄêÈ×ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥ë¥«¥È¥ì¥«1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë
¥MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊFC¸ÂÄêÈ×ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMINI¥È¥ì¥«1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë