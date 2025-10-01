ENHYPENコラボアフタヌーンティー、漆黒と深紅の“ヴァンパイア”コンセプトのティーセット提供
【女子旅プレス＝2025/10/01】ウェスティンホテル東京（東京都目黒区）では、グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）とのコラボレーションアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE（エンチャンテッド・バイト）」を、2025年10月1日（水）から12月31日（水）までの期間限定で提供する。
「EN-CHANTED BITE」は、ENHYPENのアイコニックな“ヴァンパイア”コンセプトを、ラグジュアリーで洗練されたスタイルで表現した特別なアフタヌーンティー。
同コンセプトをファッショナブルに表現した平日限定のウィークデイアフタヌーンティーと、シックで洗練された印象の土・日・祝休日限定のアフタヌーンティーがそれぞれ用意されるほか、11月8日（土）〜12月21日（日）は期間限定のホリデーシーズンバージョンになって登場。いずれも事前のオンライン予約、およびオンライン事前決済が必要となる。
ネーミングには、グループ名の“EN-”を取り入れるとともに、ヴァンパイアを象徴する“Bite”と、アフタヌーンティーのように一口サイズのスイーツを楽しむ”ひと口”の意味を重ね合わせた言葉遊びが込められており、シックでどこか謎めいたニュアンスを帯び、ENHYPEN特有のコンセプトを深く取り入れた。
漆黒と深紅を基調としたアーティスティックなティーセットには、シックなエレガンスと幻想的なムードが漂い、まるで映画のワンシーンのような没入体験を演出。スイーツとセイボリーは、シェフが一つひとつ丁寧に仕上げた繊細なものばかり。ENHYPENのコンセプトをファッショナブルに昇華させ、五感で楽しむ芸術的なアフタヌーンティーを届ける。
さらに、今回のアフタヌーンティーを注文すると、オリジナルコースターに加え、メンバー7名それぞれのメッセージカード付きラゲージタグが特典としてプレゼントされる（先着順・なくなり次第終了／ランダム）。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2025年10月4日（土）〜11月3日（月）※土・日・祝休日限定
料金：￥11,300（税・サービス込）
期間：2025年11月8日（土）〜12月21日（日）※土・日・祝休日限定
料金：￥12,700（税・サービス込）
※ホリデーシーズン限定メニュー
期間：2025年12月27日（土）〜12月28日（日）※土・日・祝休日限定
料金：￥9,900（税・サービス込）
時間：11:30〜 、12:00〜、12:30〜、14:00〜、14:30〜、15:00〜、16:30〜 、17:00〜 、17:30〜 ※2時間制（30分前にL.O.）
場所：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）
期間：2025年10月1日（水）〜11月7日（金）※平日限定
料金：￥9,700（税・サービス込）
期間：2025年11月10日（月）〜12月25日（木）※平日限定
料金：￥9,900（税・サービス込）
※ホリデーシーズン限定メニュー
期間：2025年12月26日（金）〜12月31日（水）※平日限定
料金：￥8,300（税・サービス込）
時間：12:00〜14:00、12:30〜14:30、13:00〜15:00 ※2時間制（30分前にL.O.）
場所：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】