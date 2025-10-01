AKB48鈴木くるみ、美バスト際立つ紐ビキニ姿披露「ドキッとした」「スタイル抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/01】AKB48の鈴木くるみが9月30日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ紐ビキニ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】AKB48メンバー、美谷間のぞく紐ビキニ姿
鈴木は「週刊FLASHみんなもうチェックしてくれましたかー？」とつづり、写真週刊誌「FLASH」（光文社）のグラビア撮影時のオフショットを公開。「大盛真歩ちゃんと正鋳真優ちゃんと3人で初めてのグラビアでした」と明かし、「絶対にゲットして欲しいよぉ」とファンに呼びかけた。写真では、淡い緑色の紐ビキニを着用し、美しいバストが際立つ姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「眼福です」「無敵の可愛さ」「オフショットありがとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
