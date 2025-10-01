中華版シンデレラストーリー『茉莉花官吏伝』アニメ化決定！ シリーズ累計200万部突破の人気作
2017年にビーズログ文庫（KADOKAWA）より小説第一巻が刊行され、2018年より『月刊プリンセス』（秋田書店）にてコミカライズが連載されている『茉莉花官吏伝』のアニメ化が決定。特報PV、原作者らからのお祝いイラスト＆コメントが到着した。
【動画】とある後宮の女官が、特技をきっかけに皇帝に見初められて――？ 『茉莉花官吏伝』特報PV
本作は、“物覚えが良い”とある後宮の女官が、特技をきっかけに皇帝に見初められて始まる立身出世物語。シリーズ累計発行部数200万部突破（電子版を含む）の大人気中華版シンデレラストーリーだ。
ビーズログ文庫創刊19周年となる本日、本作のテレビアニメ化が発表され、原作小説のイラストを使用した特報PVが公開された。
また、アニメ公式Xが開設され、原作・石田リンネやキャラクター原案・Izumi、コミカライズ漫画家・高瀬わかよりお祝いコメントやイラストが到着した。
原作の石田リンネは「皆様の応援のおかげで、アニメ化決定しました！ イラスト担当のIzumi先生、コミカライズ担当の高瀬わか先生、同じ世界観の別物語コミカライズ担当の青井みと先生、関わってくださった多くの方々、そして読者の皆様と作り上げてきた『茉莉花官吏伝』を、今度はアニメという形でお届けできることが決まって本当に嬉しいです。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます！ これからアニメ放送に向けて様々な形で盛り上げていきますので、信頼できる素敵なスタッフの皆様に生み出されるアニメ版『茉莉花官吏伝』の公開を、どきどきわくわくしながらお待ちください！」と喜びのコメントを寄せている。
【動画】とある後宮の女官が、特技をきっかけに皇帝に見初められて――？ 『茉莉花官吏伝』特報PV
本作は、“物覚えが良い”とある後宮の女官が、特技をきっかけに皇帝に見初められて始まる立身出世物語。シリーズ累計発行部数200万部突破（電子版を含む）の大人気中華版シンデレラストーリーだ。
また、アニメ公式Xが開設され、原作・石田リンネやキャラクター原案・Izumi、コミカライズ漫画家・高瀬わかよりお祝いコメントやイラストが到着した。
原作の石田リンネは「皆様の応援のおかげで、アニメ化決定しました！ イラスト担当のIzumi先生、コミカライズ担当の高瀬わか先生、同じ世界観の別物語コミカライズ担当の青井みと先生、関わってくださった多くの方々、そして読者の皆様と作り上げてきた『茉莉花官吏伝』を、今度はアニメという形でお届けできることが決まって本当に嬉しいです。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます！ これからアニメ放送に向けて様々な形で盛り上げていきますので、信頼できる素敵なスタッフの皆様に生み出されるアニメ版『茉莉花官吏伝』の公開を、どきどきわくわくしながらお待ちください！」と喜びのコメントを寄せている。