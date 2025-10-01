鈴木奈々“154cm51kg”ランジェリー姿公開「最近ふっくらしたねって言われます」
【モデルプレス＝2025/10/01】タレントの鈴木奈々が1日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿と体型について言及し、反響が寄せられている。
【写真】鈴木奈々、154cm51kgのランジェリー姿
鈴木は「最近ふっくらしたねって言われます」と近況を報告。「身長154センチ体重51キロです」とランジェリー姿で体型を公開している。
この投稿に、ファンからは「綺麗で可愛い」「ありのままで推せる」「素敵」「健康的で良い」「微笑みに見惚れた」といった声が上がっている。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
