◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース１０―５レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、先頭弾を放つなど２本塁打を放ち、チームの快勝に大きく貢献した。初戦を制したドジャースは、フィリーズが待つ地区シリーズ進出に王手をかけた。

大谷は初回の先頭弾には「難しいコースでしたけど、いいスイングができて、スタートとしては最高の形でスタートできたので、よかったと思います」と手応え。次戦に向けては「本当に今日はスネル投手が素晴らしいパフォーマンスで明日につなげているので、由伸ももちろんいい波に乗ってくれると思いますし、打線もその波に乗って初回からしっかり攻めれればいいんじゃないかなと思っています」と意気込んだ。

大谷の圧巻の一打でドジャース打線が目を覚ました。１回表は先発のスネルがたった７球で３者凡退。いいリズムを作ると、大谷はカウント２ボール、１ストライクからの３球目、剛速球右腕・グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）を右翼席に運んだ。これまで本塁打を放った中での最速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）だったが、最も速い球をスタンドに運んだ。打球速度１１７・７マイル（約１８９・４キロ）、飛距離３７５フィート（約１１４メートル）、打球角度２１度の弾丸ライナー。ポストシーズン通算４号の一打で貴重な先制点をもたらした。

すると３回にはＴ・ヘルナンデスの３ラン、エドマンのソロと２者連続弾。５回にはＴ・ヘルナンデスの２打席連続弾となるソロでリードを６点に広げた。そして６回２死一塁では大谷がこの日２発目となる２ラン。カウント１―１から甘く入った３番手右腕・フィリップスのスイーパーを捉え、飛距離４５４フィート（約１３８メートル）で、今季自身最長タイとなる特大弾を右翼席に運んだ。ドジャースのポストシーズン１試合５本塁打は球団史上最多タイとなった。投げては先発のスネルが７回４安打２失点、９奪三振の好投で試合を作って大勝した。

ＭＬＢのポストシーズンが現行制度になってワイルドカードシリーズが２戦先勝で各リーグ４チームずつが出場するようになった２２年以降、３年間で１２カードがあったが、初戦に勝ったチームがすべて突破。１勝１敗で３戦目までもつれたのは、２２年のパドレス―メッツ戦、２４年のメッツ―ブルワーズ戦だけで、その他１０カードは２試合で終わっている。初戦に勝ったチームがデータ上は突破率１００％。ドジャースも球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇へ向けて好発進を切った。王手をかけたあす１日（同２日）の第２戦は山本由伸投手（２７）が先発する。

◇主な問答は以下の通り。

―初戦を制した。

「初戦がとれていいゲームだったと思いますし、攻撃も含めて最後まで攻めれたのもよかったと思います」

―先頭打者弾について。

「難しいコースでしたけど、いいスイングができて、スタートとしては最高の形でスタートできたので、よかったと思います」

―２本目の手応えは。

「比較的甘めでしたけど、ランナーいる場面でしっかりと大きい追加点になったと思います」

―シーズン含めて１５戦９本塁打。好調の要因は。

「比較的、ゾーンの見極めもできているともいますし、継続するのが難しいと思うので、明日以降、また自分の打席が送れればいい結果が出てくるのかなと思います」

―先勝して王手をかけた。明日に向けて。

「本当に今日はスネル投手が素晴らしいパフォーマンスで明日につなげているので、由伸ももちろんいい波に乗ってくれると思いますし、打線もその波に乗って初回からしっかり攻めれればいいんじゃないかなと思っています」