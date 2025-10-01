◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース１０―５レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは、ポストシーズン初戦だったワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦で快勝して突破に王手をかけ、第２戦は山本由伸投手（２７）が先発する。

試合前に会見に出席した山本は「大事な一戦になりますけど、いつものローテーションとそこまで変わらず自分のするべきことに集中して調整した。ファンの皆さんもドジャースがワールドチャンピオンになることを期待しているというのは感じる。選手のみんなもそこだけを目指して一丸となって２月からやってきたので、この１０月に最高の結果になるように頑張ってやっていきたい」と気合を入れていた。

メジャー１年目だった昨季は、ポストシーズン初戦だった地区シリーズ第１戦の本拠地・パドレス戦で先発。初回にマチャドに３ランを浴びるなど３回５安打５失点でのＫＯとなった。チームは逆転勝ちし、２勝２敗で向かえた第５戦でも先発。５回２安打無失点の快投で地区シリーズ突破につなげた。メッツとのリーグ優勝決定シリーズでは第４戦に先発して５回途中４安打２失点。ワールドシリーズでは第２戦に先発して７回途中１安打１失点の快投で、先発の中心としてワールドシリーズ制覇に導いた。

今季は２年目で初めて開幕投手を務めると、チームで唯一先発ローテを守り抜いてチーム最多の１２勝。シーズン途中からはロバーツ監督も「エース」の称号を与え、大谷ですら地区優勝決定後には「由伸は１年間ローテーション実質１人だけ守って、フルシーズンで投げてくれたと思うので、本当にチームのエースだと思う」と絶賛していた。