本拠地でレッズとWCS初戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾、6回にも本日2本目となる2ラン本塁打を放つなど、5打数2安打3打点。チームは10-5で先勝した。試合後にNHKのインタビューに応えた。

大谷は初回、相手先発グリーンの100.4マイル（161キロ）の4球目をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速の先頭打者弾となった。

第2、3打席は三振に倒れたが、6-0とリードの6回の第4打席に再び爆発。打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の一発は右中間スタンドに着弾した。

初戦の勝利について「初戦とれていいゲームだった。しっかり最後まで攻められたのが良かった」と満足げ。1本目の本塁打について聞かれると「難しいコースだったけど、しっかりといいスイングができて、最高の形でスタートできたので良かった」。2本目は「甘めでしたけど、ランナーいる場面で大きい追加点になったかな」と話した。

打撃の調子については「比較的ゾーンの見極めができている。継続するのが難しいと思うので、明日以降またしっかりと自分の打席を送れればいい結果が出てくる」とした。明日は1日（同2日）は山本由伸が先発予定。「スネルが素晴らしいパフォーマンスで明日につなげていると思うので、由伸もいい波に乗ってくれると思う。打線もその波に乗って初回からしっかり攻められればいい」と結んだ。



（THE ANSWER編集部）