各地でWCSスタート

米大リーグのワイルドカードシリーズ（WCS）が9月30日（日本時間10月1日）、各地で始まった。ドジャースの大谷翔平投手は、レッズ戦で1試合2本塁打。カブスの鈴木誠也外野手は、パドレス戦でレギュラーシーズンから5試合連続本塁打、レッドソックスの吉田正尚外野手はヤンキース戦で決勝の2点適時打を放つなど日本人が躍動した。

ドジャースの2年連続世界一へ、大谷が豪快に号砲を鳴らした。

WCS初戦のレッズ戦の初回、相手先発グリーンの100.4マイル（約161キロ）の4球目をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速の先頭打者弾となった。さらに6回の第4打席でも飛距離454フィート（約138.4メートル）の特大2ラン。ドジャースはその後も加点し、レッズを下した。

パドレス戦では鈴木が躍動した。5回に自身プレーオフ1号となる同点アーチ。レギュラーシーズンから5試合連続本塁打で、チームの3-1勝利に貢献した。

吉田はヤンキース戦で存在感を見せた。0-1で迎えた7回1死二、三塁の大チャンスで代打で登場すると、中前に逆転の2点適時打を放った。

今後の日本選手の活躍にも期待が高まる。



（THE ANSWER編集部）