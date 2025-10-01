韓国ボーイズグループ・BTOBのメンバーで俳優のユク・ソンジェ（30）が「2025 第9回大韓民国青年の日」公式広報大使に任命された。ソンジェは9月13日、ソウル汝矣島（ヨイド）にある国会議員会館の大会議室で行われた記念式典に参加し、記念盾を授与された。



【写真】俳優としても欠かせない存在に ドラマ「トッケビ」でも話題

多くの青年や関係者が集まる中、ソンジェは広報大使としての初仕事を開始。青年たちの夢と未来を応援し、健やかな社会を築くために積極的に協力することを約束した。「『青年の日』広報大使に選ばれたことが光栄だし、うれしい」「夢に向かって突き進む青年たちと、韓国の未来の発展のために貢献する多くのベンチャー企業やスタートアップ企業を見ながら、僕の立ち位置からどんなふうに協力できるか研究し、考え、応援する」とコメントした。



今後は広報大使として、青年たちの情熱や挑戦を応援し、希望のメッセージを伝えていく。



ソンジェは俳優として、ドラマ「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」「ゴールデンスプーン」「サンガプ屋台」「恋するジェネレーション」「アチアラの秘密」「応答せよ1994」など、さまざまな作品に出演し、キャリアを積み重ねている。6月に放送を終えたドラマ「鬼宮」では、1人2役に挑戦した。



また、歌手としても精力的に活動。「鬼宮」のヒット直後に初のミニアルバム「All About Blue」をリリースし、約1年ぶりに音楽活動に復帰した。



（よろず～ニュース特約・moca）