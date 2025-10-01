10月から「子育てと仕事の両立」に関する制度が変わります。子育てする労働者がたとえばフルタイム勤務を選んだとしても、仕事と子育ての両立を負担なくできるよう、事業主が選択肢を用意することが義務化されます。

■柔軟に働ける環境作りのための措置を義務化

育児しながらも柔軟に働ける環境作りのため、事業主は3歳から小学校入学前の子どもを育てる男女労働者のために、以下の5つの選択肢のうち2つ以上の対応を用意することが、10月から「義務」づけられます。

【1】出社や退社の時間を自主的に決められるフレックスタイム制か、始業・終業時間を変更できるいわゆる時差出勤の制度

【2】月に10日以上使えるテレワーク制度

【3】仕事場に保育施設を設置するか、それに準ずるベビーシッターの手配や費用負担など

【4】1年に10日以上取得できる「養育両立支援休暇」を新たに設置

【5】1日の所定労働時間を原則6時間にするなどの短時間勤務制度

労働者は、事業主が準備したこれらの制度のうち、1つを選んで利用できるようになります。【1】〜【4】の制度では、子育てする労働者がフルタイム勤務を選んでも柔軟に働くことが可能になります。

また、事業主はこれらの制度を、これから利用する3歳未満の子どもを育てる労働者に対して、制度の内容の周知と制度を利用したいかの意向確認を個別に行わなければなりません。

これらの義務に違反した場合は、都道府県労働局が指導・監督を行い、それでも改善しない場合は企業名が公表されることになります。

また、義務ではありませんが、家庭や仕事の状況変化に対応するため、定期的に労働者が選択した制度が適切かを確認する面談を行うことも求められます。

なお、3歳未満の子どもがいる労働者に対しては、これまで通り短時間勤務制度を用意することが義務化されているほか、始業時間の変更やテレワークなどの制度の設置についても努力義務とされています。

■「仕事と育児どう両立したいか」意見を個別に聞くことの義務化

事業主は、労働者またはそのパートナーが妊娠・出産などを申し出たときと、労働者の子どもが3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児をどう両立したいか、労働者本人の意見を聞く義務が発生します。具体的には、勤務する時間帯や勤務地、両立支援制度などの利用期間、業務量や労働条件の見直しなどについて個別に意見を聞く必要があります。

また、事業主はこの聴取した内容について、配慮する義務が生じます。

さらに、妊娠・出産の報告時と子どもが3歳になる前の時期以外にも、育休から復帰するときや、労働者から自発的に申し出があった場合などにも意見を聞くことが望まれます。