ガチャで本格的な「カセットレコーダー」がGETできちゃう！録音＆再生して遊べるカプセルトイにご注目

懐かしの「カセットレコーダー」が、パステルカラーがかわいいチャーム付きのカプセルトイになって登場！

手のひらサイズながら、録音と再生ができる本格的な仕様なんです。

全国のカプセルトイ自動販売機にて、9月29日（月）より順次販売がスタートしたので、見つけたらぜひゲットしてみて。

「カセットレコーダー」のカプセルトイがエモかわいい



「カセットレコーダー」とは、カセットテープに音声を記録・録音するオーディオ機器のこと。

通称“ラジカセ”と呼ばれるラジオカセットレコーダーやカセットテープレコーダーなど、さまざまな形態があります。

今回、カプセルトイでお目見えした「エモかわいい！カセットレコーダー」（税込400円／回）は、カセットテープレコーダーのような見た目。レトロな風合いがたまらなくかわいいですよね。

付属のチャームは取り外しもできるから、デスクに飾るのもよし、バッグにチャームとしてつけるのもよしですよ◎

録音と再生ができるって本格的…！



「エモかわいい！カセットレコーダー」の上にある3つのボタン。

それぞれ役割が異なり、1番右は収録されている曲3つの再生、真ん中は録音の再生、1番左は録音ボタンになっているんです。



側面にあるボタンを押すと、パカッと正面が開いて内蔵されているカセットを取り出すこともできますよ。

かわいらしい見た目ながらもギミックがたっぷりの、本格的なカセットレコーダーです。

パステルカラーの全5種、どれが欲しい？



カセットレコーダーのカラバリは全5種。

ソーダ／ミント／いちごミルク／ブルーベリー／コーヒーミルクの、レトロな色合いがそろいます。

大きさは幅5.7cm×高さ4.3cmの手のひらサイズ。

デジタルとはひと味違った、味のあるアナログ音声で友達と思い出を記録してみてはいかがでしょう？

「エモかわいい！カセットレコーダー」は1回400円だよ



「エモかわいい！カセットレコーダー」は、全国のカプセルトイ自動販売機で1回400円でゲットできます。

出合えたらラッキーだから、ぜひガチャを回してみてくださいね。

公式サイト
https://sanyodo.ne.jp/sct-075/

参照元：株式会社三洋堂 プレスリリース