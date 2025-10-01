冷凍食品・アイスの総選挙「フローズンアワード2025」 30夜連続ショートドラマも 日本アクセス

日本アクセスは、冷凍食品・アイスクリームのNo.1を決める総選挙「フローズンアワード2025」を開催する。

第13回目を迎える今年のフロアワは約190品がエントリー。冷凍食品は「冷凍野菜・果実」「おかず」「麺類」「ワンプレート」「ご当地グルメ」「冷凍スイーツ」など11部門、アイスクリームは「カップ」「ハンディ」「プレミアム」「からだケア」など7部門に加え、今年から「冷凍ペットフード・アイス」部門を新設した。

投票期間は10月1日から11月30日まで。フロアワ公式サイトで各メーカーが制作した商品PR動画を視聴してWEB投票を実施する。

期間中は、人気投票による「総選挙コース」と、冷凍食品・アイス・冷凍ペットフード・アイス購入レシートによる「レシート応募コース」でキャンペーンを展開するほか、さらにアイスをテーマにした30夜連続配信のショートドラマを通じて、フロアワ2025を盛り上げる。

日本アクセスでは、「フロアワ2025」を通して、冷凍食品・アイスクリームの魅力を発信し、売場の活性化と購買促進につなげる。