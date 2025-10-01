ロッテは、「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞」を10月7日から発売する。同商品は、苺香るプレッツェルに、風味豊かなピスタチオのコク深い味わいと、苺のほんのりとした甘酸っぱさを楽しめるチョコレートを最後までたっぷり閉じ込めた。

「ナッツの女王」とも呼ばれるピスタチオは、近年スイーツ需要を筆頭に輸入が急増しており、その鮮やかな緑色と濃厚な風味が人気を博し、一過性のトレンドから、優雅なフレーバーのスタンダードとして定着しつつある。さらに、トッポブランドにおいても、ピスタチオは近年の期間限定商品では一番人気（SRI＋データ 2022年以降推計販売金額（トッポブランド新製品各発売後1週間比較））のフレーバーとなっている。



「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞」

チョコとプレッツェルから感じる苺の甘酸っぱさが、ピスタチオのコク深い味わいを引き立てた大人向けのちょっぴり贅沢な味わいをぜひ楽しんでほしい考え。

「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞」の特長は、苺香るプレッツェルに、風味豊かなピスタチオのコク深い味わいと、苺のほんのりとした甘酸っぱさを楽しめるチョコレートを最後までたっぷり閉じ込めた。チョコとプレッツェルから感じる苺の甘酸っぱさが、ピスタチオのコク深い味わいを引き立てたちょっぴり贅沢な味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］259円前後（税込）

［発売日］10月7日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp