

「明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣（スーラー）焼そば」

明星食品は、カップ焼そば「明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣（スーラー）焼そば」を、10月13日に発売する。

「明星 中華三昧」シリーズは、高級袋めんの先駆けとして1981年に誕生した、本格的なおいしさが楽しめるロングセラーブランド。特に「榮林 酸辣湯麺」シリーズは、袋めん、タテ型カップめん、カップスープを展開し、シリーズ累計で酸辣湯麺 売り上げNo.1（マーチャンダイジング・オン RDS スーパー全国 酸辣湯麺 2024年1月〜12月年間累計販売金額 RDS 市場データ JICFS 分類：カップ麺・インスタント袋麺・インスタントスープから“酸辣”もしくは“スーラー”と名前の付く商品を抽出）として好評を得ている。

今回、東京・神楽坂にある高級中国料理の老舗「榮林」監修の下、酸辣湯の“すぱ辛”をダイレクトに味わえる創作メニュー「酸辣焼そば」を新発売する。「中華三昧」酸辣湯麺シリーズ初の汁なしメニューとなっており、濃口醤油と中国醤油にチキン、チャーシュー、オイスターと香酢の旨みと酸味を効かせた醤油だれにごま油の風味、ラー油の辛み、黒酢の香りの効いたオイルを合わせた。また具材として、酸辣湯にふさわしいチンゲン菜、カニカマ、きくらげを入れた。

中国料理の老舗「榮林」が創作した、新メニュー「明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣焼そば」で、食欲の秋に新しい食体験をしてみては。

商品特長は、もっちりとした弾力のあるノンフライ麺。濃口醤油と中国醤油にチキン、チャーシュー、オイスターと香酢の旨みと酸味を効かせた醤油だれに、ごま油の風味、ラー油の辛み、黒酢の香りを付与したオイルを合わせた液体ソースとなっている。具材は、チンゲン菜、カニカマ、きくらげ。

榮林は、創業1956年、東京･赤坂で開業した老舗中国料理店で、現在は神楽坂に店を構えており、最高級の素材を使った伝統のある料理が人気とのこと。数ある人気料理の中でも特に有名なのが「酸辣湯麺（スーラータンメン）」。麺好きな料理長が「まかない」として創作した料理をメニュー化したもので、今では榮林の名物メニューとなっている。

［小売価格］298円（税別）

［発売日］10月13日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp