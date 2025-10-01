Kis-My-Ft2の玉森裕太による初の単独ドキュメンタリー番組『玉森裕太 MODE』が、2025年12月1日0時よりPrime Videoで世界配信決定。また、番組のキービジュアルと、番組の世界観を踏襲した公式ホームページも公開となった。

番組では、2025年9月に幕を閉じたKis-My-Ft2のアリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』および、2024年のドームツアー『Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis』の衣装企画から完成までの1年間に密着。2018年からKis-My-Ft2のコンサート衣装監修に取り組んできた玉森の、ファッション性を追求しデザインの細部にまでこだわり抜いた衣装監修の裏側にカメラが迫った。

また、玉森個人のファッションの仕事で招かれたパリ ミラノや、衣装の生地やパーツの買い付けで訪れたソウルでの様子も取材。アイドル、俳優、そしてひとりの人間として多彩な経験を重ねた約1年間で多くのことを吸収してきた玉森は、どのような衣装を作り上げたのか。葛藤と苦悩の日々にカメラが初めて密着した。

・玉森裕太 コメント

一年以上に渡りコンサート衣装の制作過程やファッションに関わる海外での活動に密着していただいて、とても濃い映像をお届け出来そうです！

これまで以上に裏側の風景だったり、僕の本音だったり...を惜しみなく出しているつもりです（笑）

配信まで楽しみにお待ち下さい！

（文＝リアルサウンド編集部）