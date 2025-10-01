セイコーウオッチは、ディズニー・アニメーション映画「蒸気船ウィリー」の世界を表現した振り子つき掛時計2種を、ミッキーマウスの誕生日である11月18日から発売する。FS805Bは限定数量300台、FS806Bは限定数量200台となる。

同作は「ミッキーマウスがデビューした時期に、ディズニーとセイコーと出会っていたら？」をテーマに、ミッキーマウスがスクリーンデビューを果たした1928年当時のノスタルジックな雰囲気を感じられる振り子つき掛時計となっている。

デザインのベースは、「蒸気船ウィリー」が公開された時代に精工舎で製造していた掛時計。八角尾長（はっかくおなが）と呼ばれる同作のフォルムは、掛時計の伝統的なデザインで、1892年製造のセイコー初の掛時計でも採用された。





文字板にはデビュー当時のレトロなミッキーマウスを、時分針にはその頃の手の形をモチーフした「ミッキーハンズ」を用いた。これによって1928年当時にディズニーとセイコーが出会ったかのようなデザインに仕上がっている。





時計前面の開閉が可能なガラス扉には、掛時計の製造を開始してから長年にわたって精工舎の商標として使われた「丸角Sマーク」を配し、クラシカルな意匠を再現した。また、振り子には蒸気船のイラストが描かれ、「蒸気船ウィリー」の世界を、さりげなく感じることができる。





側面には取り外し可能な巻き伴風オーナメントを配置し、思わず触れたくなるような遊び心ある仕掛けを取り入れた。さらに数量限定モデルの証として、「2025 SPECIAL EDITION」とシリアルナンバーが記されたプレートも取りつけられている。なお、巻き伴風オーナメントは実際には使用できない。

［小売価格］5万5000円（税込）

［発売日］11月18日（火）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja