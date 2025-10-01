山口もえ「最近の話なんですけど」夫の田中裕二の186万円エピソード “間違えて買った馬券”で
タレントの山口もえが、きょう10月1日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演し、夫の爆笑問題・田中裕二が当てた高額馬券を明かす。
【集合ショット】関西のゼニ番組にずらり 石原良純、山口もえら
矢部浩之（ナインティナイン）と黒田有（メッセンジャー）が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。
「阪神・阪急・近鉄、関西の3つの私鉄沿線で一番お金の匂いがするのはどこや〜!?行列店バトル」では、トースト1枚3000円超えのメニューを目当てに行列ができるカフェや、カレーライスのテイクアウトが1人前200円の店を紹介。
また、6500万円の借金を抱えた鉄工所が起死回生のアイデア商品で大逆転を遂げるストーリーに、一同は大盛り上がり。
経営を軌道にのせた夫妻のエピソードにちなみ、山口が「最近の話なんですけど」と切り出し、夫の田中が間違えて買った馬券で186万円の万馬券を当てたという、仰天エピソードを披露する。
出演者：
矢部浩之（ナインティナイン） 、黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：
石原良純、山口もえ、伊藤俊介（オズワルド）
アシスタント：山崎香佳（MBS アナウンサー）
VTR出演：
内藤剛志、山村紅葉
さゆり（かつみ・さゆり）、おいでやす小田、 ミルクボーイ（駒場孝、内海崇）
吉本新喜劇座員 松浦真也、森田まりこ
