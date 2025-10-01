千原ジュニア、8月納車報告の“新愛車”で衝撃体験「（これまでの愛車は）ずっと旧車できてるから」
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、30日深夜放送の読売テレビ系『ニケツ』（読売テレビ＝毎週火曜 深0：59／日本テレビ＝毎週日曜 深1：45）に出演。8月に購入を報告した“愛車”について、驚いたことを伝えた。
【動画】まるで浦島太郎!?千原ジュニア、新たな愛車となる最新のトヨタ“ミニバン”に驚き連発
ジュニアは、8月に自身のYouTubeチャンネルで「妻が、子どもの送り迎えなどで必要だということで。私の車（3台の旧車）は一切運転したくないということで」と、新たな愛車として最新のトヨタ『ヴォクシー』を購入したことを報告。これまで旧車に乗ってきたジュニアが、最新の車の機能に驚く様子を公開した。
この日のトークで、ジュニアは「子どもといたら、今まで見ていたはずなのに見えていなかったものが（意識が変わって）見えるようになる」というトークを展開。子どもとボウリングに行って気付かされたことを伝えた。
続けて「普段自分の眼球がとらえていないもの」の話として、『ヴォクシー』の話を披露。「（街中で）『ヴォクシー』って走っているの!?」「人と同じ車にすれ違ったり、横に並ぶことが過去に全くない、ずっと旧車できてるから。俺入れて、前後ろ3台『ヴォクシー』やん！」と驚いたことを明かした。
すると、共演のケンドーコバヤシが「旧車はね、お互いに『あっ』ってなるけど…」と同意すると、ジュニアも「たまにおんなじ車種になったときに（お互い）『おーーー！』みたいな。『これ乗ってるの!?』みたいな感覚になるやん。今乗ってる『グロリア』は一回も見たことない」と自身の経験を吐露。
ケンコバが「脳みそを揺らさなダメですね。“見れる”ように」というと、ジュニアは「自分の興味あるものばっかり見ているから。ホンマ（手で他が見えないジェスチャーをしながら）こうなっていくから」と自戒していた。
