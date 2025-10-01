娘が保育士を目指していますが「給料が低いから」と進路を迷っています。年収が上がったと聞いたことがあるのですが、いくらくらいなのでしょうか？

保育士の平均年収

厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、保育士の平均年収は396万9000円です。この金額は「きまって支給する現金給与額×12ヶ月＋年間賞与その他特別給与額で算出しています。「きまって支給する現金給与額」とは手取り額でなく、所得税や社会保険料などを控除する前の額です。

国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」によれば、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は460万円であり、保育士の年収は全体の平均に近い水準といえるでしょう。



保育士の年収はどのくらい上がっているのか？

国による処遇改善により、保育士の年収は上昇傾向にあります。

実際にどのくらい年収が上がっているのか、5年前と比較してみましょう。

「平成30年賃金構造基本統計調査」によると、保育士の平均年収は男女計で357万9300円、男性が382万7300円、女性が356万3900円となっています。令和5年と比較した結果は、表1の通りです。

表1

平成30年 令和5年 差 男女計 357万9300円 396万9000円 ＋38万9700円 男性 382万7300円 448万5200円 ＋65万7900円 女性 356万3900円 393万2300円 ＋36万8400円

※筆者作成

男女計の年収は、5年間で38万円以上アップしています。

今回の事例は「娘が保育士を目指している」ということなので女性に着目すると、36万円以上のアップとなっています。男性に比べると増加額は少なくなっていますが、ここ数年で保育士の年収は上昇傾向にあるといえるでしょう。



保育士として年収を上げるためのポイント

保育士として勤め始めてから年収を上げるには、キャリアアップ研修を受ける方法がおすすめです。研修分野には、乳児保育や幼児教育、障害児保育、保健衛生・安全対策、食育・アレルギーなどさまざまなものがあります。研修を修了して保育園内でリーダー職に就くと、月々の給与がアップする可能性があります。

また、仕事に関連する資格を取得して手当を受けるのも有効です。特に、英語教育に力を入れている保育園では、英検やTOEICなどの資格を持っていると優遇されやすくなります。

さらに、現在の勤務先の保育園で年収を上げることが難しい、場合には、公立園や都市部など、より年収の高い保育園への転職を検討するのも一つの方法です。



保育士の年収はここ5年程度で40万円近くアップしている｜女性保育士の平均年収は約390万円

保育士の年収は低いイメージがあるかもしれませんが、平成30年の357万9300円から令和5年の396万9000円へと40万円近くアップしています。

女性保育士の平均年収は約390万円で、こちらも5年前から35万円以上アップしています。

保育士として働き始めてからでもキャリアアップ研修を受けてリーダー職に就いたり、資格を取得して手当を得たりすることで、年収アップを目指せる可能性があるでしょう。



出典

厚生労働省

令和5年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 表番号1

平成30年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 表番号1

国税庁 令和5年分民間給与実態統計調査

厚生労働省 保育士等（民間）のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ（1ページ）

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー