杏、ミラノで“モデルさん当時と変わらないスタイル”公開！ 「やっぱり天性のもの」「圧倒的美」
俳優の杏さんは9月30日、自身のInstagramを更新。アンテプリマの2026年春夏コレクションにゲストとして参加し、圧巻のスタイルを披露しています。
【写真】杏のしなやかなスタイル引き立つコーデ
ファンからは、「素敵です〜」「圧倒的美」「カッコいいし美しい」「シルバーのキラキラバッグも良いアクセントになってて、かっこいい」「杏ちゃんモデル業はやっぱり天性のものと感じました」「杏様、モデルさん当時と変わらないスタイル」「いや、ほんとに、スタイル全く変わらず維持してますよね」など、称賛の声が寄せられています。
また、この日の様子は同ブランドの公式アカウントも公開しており、杏さんが俳優の本田翼さんやタレントでモデルのアンミカさんと並んで笑顔を見せるショットも掲載していました。
(文:勝野 里砂)
【写真】杏のしなやかなスタイル引き立つコーデ
ミラノでファッションショーに参加杏さんは、25日にミラノで開催された同イベントにゲストとして参加。シアー素材の涼しげなトップスに、人気アイテムであるワイヤーバッグを合わせたコーデは、杏さんの理知的で上品な雰囲気によく似合っています。
また、この日の様子は同ブランドの公式アカウントも公開しており、杏さんが俳優の本田翼さんやタレントでモデルのアンミカさんと並んで笑顔を見せるショットも掲載していました。
アンテプリマとは？アンテプリマは、1993年に荻野いづみさんが「Smart, Precious with LOVE」をコンセプトに創設。1998年からは日本人女性として初めてミラノ・ファッションウィークに公式参加し、以来ミラノでのショーを続けています。ブランドの象徴であるワイヤーバッグは、近年20〜30代を中心に人気が再燃しました。今回のコレクションでは、広島出身のアーティスト・岩崎貴宏さんとコラボレーション。さらに持続可能性を重視し、リサイクル繊維や再生ナイロンを使用したアイテムを展開しています。
(文:勝野 里砂)