内田理央、腰チラ見えな大人っぽい「オールブラックコーデ」を披露！ 高級ブランドバッグを紹介
俳優の内田理央さんは9月30日、自身のInstagramを更新。「オールブラックコーデ」を披露しました。
【写真】内田理央の腰チラ見えな「オールブラックコーデ」
また「この日はオールブラックコーデにして、ゴールドのハードウェアをポイントにしてみたよ」と、コーディネートについて説明した内田さん。ぴっちりとしたシルエットのトップスに緩めのカーゴパンツを合わせ、モードな雰囲気を演出しています。腰のあたりがチラリと見えているのがポイントで、遊び心の中に大人っぽさも感じる装いです。
「ゴールドのハードウェアをポイントにしてみたよ」内田さんは「クロエのアイコンバッグ"バディントン"が復活！」と、フランスのラグジュアリーブランド「Chloe（クロエ）」のバッグを4枚の写真で紹介。「使い込まれたようなヴィンテージのムードが本当に可愛いすぎる…」とあるように、内田さんはバッグをとても気に入っている様子です。
へそ出しショットも披露18日の投稿では、プライベート感のある写真を公開した内田さん。こちらは白地のTシャツにデニムパンツを合わせたシンプルなコーディネートです。美しいへそが見えており、スタイルの良さを感じます。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)