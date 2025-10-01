米首都ワシントンのナショナルモールで警戒に当たる州兵/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は９月３０日の演説で、軍や州兵の「訓練場として危険な都市」を利用すべきだとの考えを示唆したとみられる発言を行った。

トランプ氏はバージニア州クァンティコに集まった軍の将官を前に、「こうした危険な都市の一部は米軍や州兵の訓練場に使うべきだと、ピート（ヘグセス国防長官）に伝えた。我々は間もなくシカゴ入りするからだ。あそこは無能な知事がいる大都市だ」と発言した。

トランプ氏は続けて、軍の兵士に向け唾（つば）が吐かれる様子をメディアの映像で見たとコメント。「唾を吐いたら攻撃する」との内容を新たな方針に盛り込むべきだと説いた。

「口と口がこれくらい離れた距離で、彼らは兵士に唾を吐きかけ、叫んでいた。あの場所に立っている兵士は、相手をぼこぼこにしたいと思っても、何もできない」とトランプ氏は述べ、「唾を吐いたら攻撃する、ということだ。それでいいのではないか」などと付け加えた。

これと関連して、トランプ氏は将官たちに対し、軍や警察の車両がレンガなどで襲撃された場合、隊員らは「何でも好きにやればいい」との考えも伝えた。

「車両から降りて、何でも好きなことをしていい。ああいった人間のせいで、君たちは死にかねないのだから」としている。