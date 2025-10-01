所さんの「旧車2台」が話題に

2025年9月9日、お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんがインスタグラムを更新し、所ジョージさん所有の希少な旧車2台を紹介しました。

長年の交流がうかがえる投稿内容に、ファンからは「眼福」「憧れ」といった声が寄せられ、話題を集めています。

木梨さんが公開した所さんのスゴイ車って？（Photo：時事通信フォト ジーユー2021秋冬新キャンペーン発表会にて）

木梨さんが紹介したのは、所さんが所有するシボレー「コルベット C2」と、ダッジ「コロネット」。いずれも60年近く前のモデルながら、丁寧に整備された美しい状態が印象的です。

コルベット C2は、ゼネラルモーターズが1963年から1967年にかけて製造した2代目モデルで、所さんが所有する個体は、1964年式の艶やかなグレーカラーの2ドアスポーツカーです。「スティングレイ」の愛称でも知られており、その美しいフォルムと歴史的な価値で知られています。

ロングノーズ＆ショートデッキの流麗なボディに、格納式ヘッドライトや分割クロームバンパーなどが特徴。リアビューでは、左右に2灯ずつ並ぶ丸型テールランプと、それを囲むメッキフレームが力強さを際立たせています。

もう1台は、1966年式のダッジ・コロネットのコンバーチブル仕様です。現在はステランティス傘下にある「ダッジ」が展開するモデルで、黒いボディに白いルーフが映える2トーンカラーが目を引きます。

直線的で伸びやかなロングノーズと、スクエア形状のシルエットが印象的で、スクエアグリルに丸型4灯のヘッドライトがクラシックさを演出。さらに、太く存在感のあるメッキバンパーが力強さを際立たせています。

このコロネットは「世田谷ベース」やSNSでもたびたび登場しており、所さんのライフスタイルを象徴する一台として、クルマ好きの間で憧れの存在となっています。

木梨さんと所さんは、テレビやラジオで長年共演してきた名コンビであり、プライベートでも親交が深いことで知られています。

今回の投稿には、「コロネット、コルベットC2、どっちかくれるって言うけど断りました！！誰か1台あげる！！」とユーモアあふれるコメントが添えられていました。

この投稿には、「この2人のやり取りが好き」「どっちかくれるって断るの笑った」といった声のほか、「どっちも欲しいです！」「写真だけでも眼福」といった憧れの声も寄せられています。 また、「ライフスタイルが憧れすぎる」と、所さんのカーライフに対する反響も見られました。

旧車の魅力と、2人の軽妙なやり取りが詰まった今回の投稿は、ファンにとっても見逃せない内容となりました。 今後も、遊び心とこだわりがにじむ発信に注目が集まりそうです。