月刊芸能誌『Duet』が12月号をもって休刊することが1日、編集部の公式Xで発表されました。創刊から39年で休刊することになった理由について、編集部に取材しました。

編集部の公式Xでは、“読者の皆様に大切なお知らせ”とし、「このたび、Duetは2025年12月号（11月7日発売）をもちまして、休刊することとなりました」と報告。

続けて、「創刊からこれまでの39年間、多くの読者の皆様、そして、取材させていただいた多くのタレント・アーティストの皆様、関係者の皆様に支えていただき歩んでこられたこと、心から感謝しています。誌面を通じて、少しでも読者の皆様の心に彩りや幸せをお届けすることができていましたら、編集部一同こんなにうれしいことはありません」と、感謝の気持ちをつづりました。

また、休刊前最後の12月号の内容については「最終号となります Duet12月号は【39周年記念特大号】です。これまでの感謝の想いをこめて、編集部スタッフ一同、誠心誠意、編集作業をしてまいります」とコメントしています。

そして、最後に「39年間、本当にありがとうございました。今後は別の形で皆様の”推し活”のお手伝いができますよう、挑戦を続けてまいります。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします」と、重ねて読者に感謝の思いをつづりました。

■休刊理由は「物価高などもあり」

休刊の理由について、編集部に問い合わせると「物価高などもあり、市場の動静などから総合的に判断した次第です」と回答しました。

公式サイトによると、月刊芸能誌『Duet』は1986年11月に創刊以来、旬のアイドルを取り上げてきたエンターテイメント芸能情報誌で、39年の歴史に幕を下ろします。