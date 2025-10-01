“日本で活動中”の元東方神起・ユチョン、日本語交えた笑顔の近況…5億ウォン賠償命令後の投稿に母国注目

元・東方神起でJYJの歌手パク・ユチョンが、日本語でメッセージを発信した。

パク・ユチョンは9月28日、自身のインスタグラムに「オレとつながっている人たち みんな私のように幸せでありますように」というコメントとともに1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、イヤホンをつけたままカメラを見つめ、明るく微笑むパク・ユチョンの姿が写っている。

（写真＝パク・ユチョンInstagram）

パク・ユチョンは2019年、覚醒剤（ヒロポン）使用の疑いで起訴され、懲役10カ月・執行猶予2年の判決を受け、物議を醸した。当時は容疑を全面否認し、「薬物はやっていない。もしやっていたら芸能界を引退する」と発言。その後、芸能界引退を撤回し、現在は日本をはじめとする海外で活動している。

最近では、前所属事務所が提起した損害賠償請求訴訟の控訴審で、5億ウォン（約5000万円）の賠償を命じられた。1審で下された判決が維持された形だ。

それにもかかわらず、パク・ユチョンは判決後もSNSを通じて変わらぬ明るい日常を共有し、注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬を使用した容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。