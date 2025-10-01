“BTS・TXTの弟分”CORTIS、“大型新人”の威力見せつける！「ビルボード200」2週連続チャート入り

ボーイズグループCORTISがアメリカのビルボードメインアルバムチャートに2週連続で名を連ね、“今年最高の新人”の座を強固にした。

去る9月30日、アメリカの音楽専門メディアビルボードが発表した最新チャート（10月4日付）によると、CORTISの1stミニアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』がメインアルバムチャート「ビルボード200」128位を記録した。

今年デビューした新人のうち、初めて同チャート入りしたのに続き、2週連続で200位圏内守った。このアルバムは「ワールドアルバム」2位、「トップカレントアルバム」9位、「トップアルバムセールス」10位を達成した。

主要ソングチャートではイントロ曲『GO！』の勢いが目立った。同曲はビルボードの「グローバル200」「グローバル（アメリカを除く）」で、先週比それぞれ5、7ランク上がった175位、129位にランクインした。

両チャートは、世界200以上の国と地域で集計されたオンラインストリーミングとデジタルセールスを基準に順位を付ける。特に、デビューアルバムの公式活動が終了したにも関わらず、グローバルチャートで着実に順位を上げている点が驚異的だ。CORTISはアルバムと音源の成果により、「アーティスト100」70位にもランクインした。

彼らに向けたアメリカの音楽市場の関心は、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでも確認できる。CORTISのSpotifyの月別リスナー（直近28日間のリスナー数）は642万8931人（9月29日付）だ。

全体の国と地域別構成比で17.4％に当たる約112万人がアメリカのリスナーで、圧倒的1位となっている。デビュー直後から世界の音楽市場の中心で反響を呼んでいる点が評価できる。

また、CORTISはタイトル曲『What You Want』（9月1〜7日付）とイントロ曲『GO！』（9月9〜11、16〜19日付）、『FaSHioN』（9月22〜28日付）で「デイリーバイラルソンググローバル」のトップに君臨し、音源チャートで“マルチヒット中”だ。なんと21日間、彼らの楽曲が1位となった。

