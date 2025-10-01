高月彩良、スウィートパワー退所を発表 幼少期の写真も公開「心より感謝」
【モデルプレス＝2025/10/01】女優の高月彩良（28）が9月30日、自身のInstagramを更新。同日をもって、スウィートパワーを退所したことを発表した。
【写真】「教場II」出演女優の“美少女すぎる”幼少期ショット
高月は、自身の幼少期の写真とともに「突然のご報告となり、申し訳ございません」と切り出し「私事ではございますが、この度、2025年9月30日をもちまして、スウィートパワーを退所する運びとなりました事をご報告申し上げます」と報告。「11歳で芸能の世界へ飛び込み、何も分からない私を、指導して下さった所属事務所の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです」と所属事務所へ感謝した。
また「支えて下さったファンの皆様、お世話になった関係者の方々には、心より感謝申し上げます。沢山学ばせて頂いた経験を大切に、これからも日々精進し、私らしく歩んでいきます。今後とも温かく見守って頂けると幸いです」と呼びかけている。
高月は、1997年8月10日生まれ、神奈川県出身。2008年7月スカウトされ、同社に所属し芸能界入り。同年、ネットドラマ「TSC東京ガール」で女優デビュー。2010年には、2014年まで所属していたグループ・bump.yでメジャーデビューも果たしている。近年の主な出演作は、ドラマ「地獄先生ぬ〜べ〜」（日本テレビ／2014）、「黒崎くんの言いなりになんてならない」（日本テレビ／2015）、「教場II」（フジテレビ／2021）、「未来への10カウント」（テレビ朝日／2022）、映画「翔んで埼玉」（2019年）、「モエカレはオレンジ色」（2022年）、舞台「『進撃の巨人』-the Musical-」（2023年）など。（modelpress編集部）
突然のご報告となり、申し訳ございません。
私事ではございますが、この度、2025年9月30日をもちまして、
スウィートパワーを退所する運びとなりました事をご報告申し上げます。
11歳で芸能の世界へ飛び込み、
何も分からない私を、指導して下さった
所属事務所の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
そして、ここでの活動を通じて、支えて下さったファンの皆様、
お世話になった関係者の方々には、心より感謝申し上げます。
沢山学ばせて頂いた経験を大切に、これからも日々精進し、
私らしく歩んでいきます。
今後とも温かく見守って頂けると幸いです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「教場II」出演女優の“美少女すぎる”幼少期ショット
◆高月彩良、事務所退所を報告
高月は、自身の幼少期の写真とともに「突然のご報告となり、申し訳ございません」と切り出し「私事ではございますが、この度、2025年9月30日をもちまして、スウィートパワーを退所する運びとなりました事をご報告申し上げます」と報告。「11歳で芸能の世界へ飛び込み、何も分からない私を、指導して下さった所属事務所の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです」と所属事務所へ感謝した。
高月は、1997年8月10日生まれ、神奈川県出身。2008年7月スカウトされ、同社に所属し芸能界入り。同年、ネットドラマ「TSC東京ガール」で女優デビュー。2010年には、2014年まで所属していたグループ・bump.yでメジャーデビューも果たしている。近年の主な出演作は、ドラマ「地獄先生ぬ〜べ〜」（日本テレビ／2014）、「黒崎くんの言いなりになんてならない」（日本テレビ／2015）、「教場II」（フジテレビ／2021）、「未来への10カウント」（テレビ朝日／2022）、映画「翔んで埼玉」（2019年）、「モエカレはオレンジ色」（2022年）、舞台「『進撃の巨人』-the Musical-」（2023年）など。（modelpress編集部）
◆公式サイト全文
突然のご報告となり、申し訳ございません。
私事ではございますが、この度、2025年9月30日をもちまして、
スウィートパワーを退所する運びとなりました事をご報告申し上げます。
11歳で芸能の世界へ飛び込み、
何も分からない私を、指導して下さった
所属事務所の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
そして、ここでの活動を通じて、支えて下さったファンの皆様、
お世話になった関係者の方々には、心より感謝申し上げます。
沢山学ばせて頂いた経験を大切に、これからも日々精進し、
私らしく歩んでいきます。
今後とも温かく見守って頂けると幸いです。
【Not Sponsored 記事】