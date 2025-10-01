「実はいい男だったな…」とアラサー女子が後悔する元カレ９パターン
年齢によって男性に求めるものは変わります。大人になってはじめて良さがわかる男性も存在するようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「『実はいい男だったな…』とアラサー女子が後悔する元カレ」をご紹介します。
【１】趣味が多すぎて恋愛はおろそかにしてたが、話題が豊富で面白かった男
「昔は恋愛至上主義だったけど、今は私も自分の時間が大事」（３０代女性）など、大人になって余裕が生まれると、同じように趣味を楽しむ男性に魅力を感じることもあるようです。「彼氏はこうあるべき」という思い込みを捨てると、ラクになるかもしれません。
【２】バツイチだけど、包容力があった大人の男
「正直バツイチが嫌だっただけ。本人には何も問題なかったのに…」（３０代女性）など、かつて自分が持っていた偏見を、今になって悔やむ女性もいるようです。相手の肩書きやプロフィールに惑わされず、きちんと自分の心に問いかけましょう。
【３】忙しくてなかなか会えなかったが、仕事熱心な男
「寂しくて嫌だったけど、夫にするなら仕事熱心なほうがいい」（３０代女性）など、恋人としては不満もあった元カレを、夫としては理想的だと感じる女性もいるようです。会えない寂しさが問題なら、同棲や結婚など、別の方法を考えてみてはいかがでしょうか。
【４】仕事が楽しい時期に出会った、結婚したがる男
「仕事を優先しちゃったけど、両立すればよかった（苦笑）」（３０代女性）など、結婚に怯んで別れた彼氏のことを後悔する女性もいるようです。「妻に働いてほしいか、家にいてほしいか」など結婚観は人それぞれ。交際自体に問題がないなら、きちんと話し合って別れない解決法を模索しましょう。
【５】性格が似すぎていて衝突が多かったが、最高に分かり合えた男
「ケンカ別れしちゃったけど、あれ以上性格の合う男はいない」（３０代女性）など、似た部分が多いゆえにケンカも多かった元カレのことを、「最高のパートナーだった」と振り返る女性もいます。少し冷静になる努力をすれば、そんな相手とも衝突を避けられるのではないでしょうか。
【６】若いときは子どもっぽく感じられた、年下の男
「大人の男がいいと思ったけど、もう関係ないなぁ」（３０代女性）など、昔感じた歳の差が、実は大したものではなかったと気づく女性もいます。年齢のことだけが気になっているなら、１０年後、２０年後の自分たちを想像して、踏みとどまったほうがいいかもしれません。
【７】優しすぎてつまらなかったけれど、自分に一途だった男
「恋の駆け引きは物足りなかったけど、愛されて幸せだった」（３０代女性）など、「優しすぎたのはそれだけ自分を愛していた証拠」だと気づき、元カレに感謝の念を抱く女性もいます。ドキドキするような恋愛と引き換えに失っていい存在なのか、よく考えましょう。
【８】愛想がなく口数も少ないものの、誠実だった男
「面白い男より誠実な男を探すほうが大変（苦笑）」（３０代女性）など、誠実な男性の価値を今になって実感する女性もいるようです。一時的な楽しさに惑わされていないか、自分の価値基準を見直してはいかがでしょうか。
【９】ときめきはなかったけれど、一緒にいることにムリがなかった男
「結婚するなら一番大事なことだったかも」（３０代女性）など、自然に一緒にいられた元カレに対し「惜しいことをした！」と感じる女性もいるようです。長時間一緒にいてムリがない状態が、意外に貴重なものであることを肝に銘じましょう。
ほかにも「アラサーになるとこんな男がよく見えてくる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
